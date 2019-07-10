رياضة | نجم ريال مدريد على رادار أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد على رادار أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن أن دياز لاعب نادي ريال مدريد، بات قريبا من الانتقال لصفوف أرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وأكدت التقارير أن ريال مدريد يسعى للتخلص من اللاعب، خاصة وأنه غير موجود على خطة مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان للموسم المقبل.

يذكر أن النادي الملكي قد تعاقد مع دياز خلال بدايات الموسم الماضي قادما من ليون الفرنسي بعقد بمدة 5 سنوات مقبلة مقابل 22 مليون استرليني.