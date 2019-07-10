شكرا لقرائتكم جمال علام يدرس الترشح على مقعد الرئيس فى إنتخابات اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق، الترشح على مقعد الرئيس فى إنتخابات اتحاد الكرة المقبلة والتى سيتم الدعوة إليها خلال الـ3 شهور المقبل وتسمى وفقا للائحة انتخابات "استكمال المدة".

ويترقب جمال علام قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بشأن مصير اتحاد الكرة فى المرحلة المقبلة، سواء بتكليف ثروت سويلم المدير التنفيذى بتولى المهمة لمدة 3 شهور على أن تتم الدعوة خلالها للإنتخابات، أو تعيين لجنة ثلاثية لتسيير الأعمال لحين إجراء الإنتخابات المقبلة..ويأتى موقف جمال علام من الترشح بعدما تلقى عدة اتصالات من أندية الجمعية العمومية لمطالبته بخوض الانتخابات المقبلة على كرسى الرئاسة.

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كان هاني أبو ريدة أعلن استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم كما تقدم المجلس بإستقالة جماعية، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا.