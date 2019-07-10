شكرا لقرائتكم الزمالك يخوض ودية أمام دوسكا بمعسكر قبرص استعدادًا لاستئناف الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الزمالك، اليوم الاربعاء، مباراته الودية الثالثة، خلال معسكر الإعداد المغلق المقام حاليًا فى قبرص، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، أمام فريق فريق دوسكا القبرصى.

وخاض الزمالك مباراتين وديتين خلال معسكر الإعداد المقام حاليًا فى قبرص، الأولى كانت يوم الجمعة الماضى أمام إيل ليماسول وخسرها الأبيض بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، ثم التعادل فى الودية الثانية أمام فاماغوستا بنتيجة 3/3، ومن المقرر أن يخوض الزمالك الودية الثالثة أمام دوسكا اليوم الأربعاء، ثم مباراة رابعة يوم 12 يوليو الجارى، قبل العودة إلى القاهرة، وبعدها يكون الجهاز الفنى قد استقر بشكل نهائى على تشكيل الفريق.

ويستعد الزمالك لمبارياته المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمقرر إقامتهم عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا فى مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.