مؤمن زكريا يواصل البرنامج التأهيلي على هامش معسكر الأهلى بأسبانيا...

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جدة - عمرو شويل يواصل مؤمن زكريا لاعب الأهلي خوض البرنامج التأهيلي الذى يؤديه اللاعب على هامش معسكر الفريق المُقام حالياً بمدينة إليكانتي الإسبانية حيث يؤدي زكريا تدريبات بدنية في الجيم ضمن برنامج التأهيل الذي يخضع له.
وكان مؤمن زكريا قد غاب عن تدريبات الأهلي الجماعية خلال الأيام الماضية بسبب شكواه من كدمة في الركبة تعرض لها قبل سفر الفريق إلى إسبانيا لخوض معسكر الإعداد الخارجي.
ويؤدى اللاعب فقرات بدنية متنوعة ضمن برنامج التأهيل الذي يخضع له للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.
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