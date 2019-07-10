شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يواصل البرنامج التأهيلي على هامش معسكر الأهلى بأسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل مؤمن زكريا لاعب الأهلي خوض البرنامج التأهيلي الذى يؤديه اللاعب على هامش معسكر الفريق المُقام حالياً بمدينة إليكانتي الإسبانية حيث يؤدي زكريا تدريبات بدنية في الجيم ضمن برنامج التأهيل الذي يخضع له.

وكان مؤمن زكريا قد غاب عن تدريبات الأهلي الجماعية خلال الأيام الماضية بسبب شكواه من كدمة في الركبة تعرض لها قبل سفر الفريق إلى إسبانيا لخوض معسكر الإعداد الخارجي.

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ويؤدى اللاعب فقرات بدنية متنوعة ضمن برنامج التأهيل الذي يخضع له للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.