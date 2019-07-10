أحمد حسن كوكا يعتذر للجماهير المصرية.. هناك أمور كثيرة سنعلنها قريبا

كتب: أحمد أبوعقيل

إعتذر أحمد حسن كوكا، لاعب نادي سبورتينغ براغا البرتغالي، ومهاجم منتخب مصر، للجماهير المصرية بعد الخروج المهين من دور الـ 16 أمام جنوب إفريقيا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وشهد إستاد القاهرة الدولي خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد خسارته أمام جنوب أفريقيا 1-صفر، بهدف المهاجم كريستوفر لورتش في الدقيقة 85.

ويواجه منتخب جنوب إفريقا في دور الثمانية المنتخب النيجيريا، اليوم الأربعاء الساعة التاسعة.

وكتب كوكا عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "نحن آسفون، هذا أقل شئ نستطيع قوله، قريبًا سيتم توضيح أمور كثيرة، والقادم أفضل لمصر، وأشكركم على مساندتكم وتشجيعكم لنا".

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.

وعقب فضيحة الخروج من البطولة قدم اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، استقالته رسمياً، الى اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية.

كما أقال هاني أبو ريدة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة خافيير أجيري ، بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسئولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه.

وقال أبو ريدة إن هذا القرار يأتي كإلتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شئ تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل.