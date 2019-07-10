شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يواصل التأهيل فى إسبانيا بسبب "آلام الركبة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مؤمن زكريا لاعب الأهلى خوض البرنامج التأهيلى الذى يؤديه اللاعب على هامش معسكر الفريق المُقام حاليًا بمدينة إليكانتى الإسبانية حيث يؤدى زكريا تدريبات بدنية فى الجيم ضمن برنامج التأهيل الذى يخضع له.
وكان مؤمن زكريا قد غاب عن تدريبات الأهلى الجماعية خلال الأيام الماضية بسبب شكواه من كدمة فى الركبة تعرض لها قبل سفر الفريق إلى إسبانيا لخوض معسكر الإعداد الخارجي.
ويؤدى اللاعب فقرات بدنية متنوعة ضمن برنامج التأهيل الذى يخضع له للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.
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