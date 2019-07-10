شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام يدرس خوض انتخابات اتحاد الكرة على كرسى الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس جمال علام، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، الترشح على مقعد رئيس الجبلاية فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة التى سيتم الدعوة إليها خلال الـ3 أشهر المقبل وتسمى وفقًا للائحة انتخابات "استكمال المدة".
ويترقب جمال علام قرار وزير الشباب والرياضة بشأن مصير اتحاد الكرة فى المرحلة المقبلة، سواء بتكليف ثروت سويلم المدير التنفيذى بتولى المهمة لمدة 3 أشهر على أن تتم الدعوة خلالها للانتخابات، أو تعيين لجنة ثلاثية لتسيير الأعمال لحين إجراء الانتخابات المقبلة.. ويأتى موقف جمال علام من الترشح بعدما تلقى عدة اتصالات من أندية الجمعية العمومية لمطالبته بخوض الانتخابات المقبلة على كرسى الرئاسة.
كان هاني أبو ريدة أعلن استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم كما تقدم المجلس باستقالة جماعية، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليًا.
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