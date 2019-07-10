شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يستغنى عن أحد لاعبيه الأجانب فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة مُضطرًا للتفريط فى أحد اللاعبين الأجانب قبل نهاية الميركاتو الصيفى الجارى بعد انضمام أيدو موسيس مهاجم حرس الحدود السابق إلى الفريق الفيومي.

ويضم المقاصة خمسة لاعبين أجانب وهم: أيدو موسيس، باولون فوافي، شيميلس بيكلي، جون أنطوى والأوغندى خالد أتشو، ومن المقرر أن يستغنى الفريق الفيومى عن خدمات أحد اللاعبين الخمسة بسبب لوائح الاتحاد المصرى لكرة القدم والتى تقضى بعدم ضم أكثر من أربعة أجانب لأى فريق.

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وقرر المدير الفنى لمصر المقاصة بداية تدريبات فترة الإعداد للموسم الجديد الإثنين الماضى على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، ويجرى اللاعبون قياسات بدنية لوضع برنامج تأهيلى خاص لكل لاعب للوصول لأعلى فورمة بدنية فى إطار خطة الإعداد للمرحلة المقبلة.

وأكد وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة أن فترة الإعداد الأولى تقام على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى لمدة أسبوعين قبل دخول معسكر مغلق نهاية يوليو الجارى، لخوض مباريات ودية متدرجة المستوى .

من المقرر أن يبدأ مصر المقاصة أولى مبارياته الرسمية، يوم 1 سبتمبر المقبل، بمواجهة الزمالك فى دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل انطلاق مباريات الدورى الجديد .