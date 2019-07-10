شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتدرب اليوم قبل ودية كاونتي في إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الأهلي مرانًا قويًا اليوم الأربعاء في معسكره الخارجي بإسبانيا بعدما اكتفى أمس بتدريبات استشفائية صباحًا على ملعب لافينكا بمعسكر إسبانيا.
وقاد اليخاندرو مخطط أحمال الفريق تدريبات بدنية متنوعة للاعبين أمس بعد المباراة الودية أمس الأول أمام فريق سوكر سمارت الإسباني التي انتهت بفوز الأهلي بتسعة أهداف دون مقابل.
وكان الجهاز الفني قد قرر تخفيف الحمل البدني للاعبين استعدادًا لخوض الودية الثانية غدًا الخميس، أمام فريق «نيوبورت كاونتي» الذي يلعب في دوري القسم الثاني الإنجليزي في ثاني تجارب الفريق الودية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يتدرب اليوم قبل ودية كاونتي في إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.