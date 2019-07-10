شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتدرب اليوم قبل ودية كاونتي في إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الأهلي مرانًا قويًا اليوم الأربعاء في معسكره الخارجي بإسبانيا بعدما اكتفى أمس بتدريبات استشفائية صباحًا على ملعب لافينكا بمعسكر إسبانيا.

وقاد اليخاندرو مخطط أحمال الفريق تدريبات بدنية متنوعة للاعبين أمس بعد المباراة الودية أمس الأول أمام فريق سوكر سمارت الإسباني التي انتهت بفوز الأهلي بتسعة أهداف دون مقابل.

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وكان الجهاز الفني قد قرر تخفيف الحمل البدني للاعبين استعدادًا لخوض الودية الثانية غدًا الخميس، أمام فريق «نيوبورت كاونتي» الذي يلعب في دوري القسم الثاني الإنجليزي في ثاني تجارب الفريق الودية.