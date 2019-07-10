اتحاد الكرة يطالب الزمالك بتحديد موقفه من استقدام حكام أجانب أمام الجونة والإسماعيلي

يخاطب اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة، نادي الزمالك، لمعرفة موقفه من استقدام حكام أجانب لمباراتيه المقبلتين في الدوري، أمام

الجونة والإسماعيلي.

ويرغب اتحاد الكرة في معرفة موقف الزمالك حتى يتسنى للجنة الحكام

البدء في مخاطبة الاتحادات الأوروبية لاستقدام طاقم يدير كل مباراة.

والجدير بالذكر أن اتحاد الكرة سيستقدم حكام من أوروبا لإدارة قمة الأهلي والزمالك يوم 28 يوليو الجاري.