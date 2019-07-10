يخاطب اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة، نادي الزمالك، لمعرفة موقفه من استقدام حكام أجانب لمباراتيه المقبلتين في الدوري، أمامالجونة والإسماعيلي.
ويرغب اتحاد الكرة في معرفة موقف الزمالك حتى يتسنى للجنة الحكام
والجدير بالذكر أن اتحاد الكرة سيستقدم حكام من أوروبا لإدارة قمة الأهلي والزمالك يوم 28 يوليو الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يطالب الزمالك بتحديد موقفه من استقدام حكام أجانب أمام الجونة والإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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