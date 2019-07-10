اتحاد الكرة يفجر مفاجأة بشأن بند الـ8 سنوات

فجر مصدر مسئول باتحاد الكرة، مفاجأة بشأن بند الـ8 سنوات، بعدما وافقت الجمعية العمومية للجبلاية في اجتماع فبراير الماضي على إلغاء هذا البند.

وقال المصدر، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم

"الفيفا"، لن يمانع إلغاء البند واعتماد تعديلات اللائحة في اجتماع الجمعية العمومية الأخيرة لاتحاد الكرة، حال إرسال هذه التعديلات له منجانب الاتحاد.

وبرر المصدر حديثه بأن تعديلات اللائحة تمت بموافقة الجمعية العمومية، كما أن بند الـ8 سنوات غير موجود بالفيفا ومن ثم فإن أي اتحاد تابع للفيفا عليه ألا يتعامل بهذا البند حيث إن ذلك يعد مخالفة للوائح الفيفا.