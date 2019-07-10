رياضة | ليفربول يخطط لخطف صفقة مدريدية من العيار الثقيل بأمر كلوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يخطط لخطف صفقة مدريدية من العيار الثقيل بأمر كلوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي، لتقديم عرضًا ضخمًا من أجل التعاقد مع نجم ريال مدريد ماركو أسينسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لموقع talkSPORT الإنجليزي ، يفكر ليفربول في تقديم عرض بقيمة 67 مليون جنيه إسترليني لضم ماركو أسينسيو من ريال مدريد هذا الصيف.

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وتابع الموقع أن ليفربول مهتم بضم أسينسيو، بناء على رغبة شخصية من يورجن كلوب مدرب الفريق الذي حدد اللاعب بالاسم لضمه.

وكانت صحيفة ذا صن، قد ذكرت منذ أيام أن توتنهام أراد التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى شمال لندن كجزء من صفقة انتقال كريستيان إريكسن ، حتى لو كانت على سبيل الإعارة في البداية ، بالنظر إلى أن لديه شرط جزائي بقيمة 700 مليون يورو (625 مليون جنيه إسترليني).