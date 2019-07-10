رياضة | كوكا يعتذر للجماهير المصرية بعد الإخفاق في أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوكا يعتذر للجماهير المصرية بعد الإخفاق في أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر، على تقديم اعتذار للجماهير على المصرية بعد الاخفاق في منافسات أمم أفريقيا والخروج من منافسات الكان من دور الـ16.

وقال كوكا عبر حسابه الرسمي على انستجرام: " احنا اسفين .. دى اقل حاجة نقدر نقولها، قريب في أمور كتيره لازم تتوضح و ان شاء الله اللى جاى احسن و أفضل لمصر . شكرًا على وقفتكم معانا و تشجعيكم لينا".

Advertisements

وخسر منتخب مصر من جنوب أفريقيا 1-0 في دور الـ16 وسط أداء مخيب للغاية من لاعبي مصر، وهو ما أصاب الجماهير بالحسرة الشديدة والغضب.