رياضة | كوبر: مصدوم لخروج منتخب مصر المبكر من أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوبر: مصدوم لخروج منتخب مصر المبكر من أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لأوزبكستان أنه مصدوم بسبب خروج منتخب مصر من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال هيكتور كوبر أثتاء استضافته ببرنامج "اللعيب" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "نشعر بالصدمة بما حدث مع منتخب مصر، وهذا كان غير متوقع".

وأضاف: "مصر حققت المكسب في الثلاثة مباريات، لكنها لم تكن جيدة وكان ينقصها الكثير من الأشياء، وكنت أتمنى أن يتطور أداء المنتخب حتى لو بنسبة 15% لأن الفريق كان غير متلاحم".

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وواصل المدرب الأرجنتيني: "منتخب مصر كان يهاجم بشكل قوي وعنيف ولكن الكرة كانت أكبر منه خاصةً عندما لعب أمام جنوب إفريقيا، وسط الملعب لم يكن على المستوى المطلوب، الخروج من البطولة شىء مؤلم، أغلبية الجماهير كانت تريد أن يصل منتخب مصر للنهائي".

وأردف المدير الفني لمنتخب مصر السابق: "لن ألقي اللوم على المدرب، ولكن المدرب هو المسئول الأول والأساسي عن تحديد الأهداف، ولو كنت أنا مدرب منتخب مصر في هذا الوقت لتحملت المسئولية كاملة".

وتابع كوبر: "المدرب ليس هو الوحيد المسئول عن الهزيمة وهي مجموعة من العوامل، كنت سأقدم استقالتي عقب نهائي كأس أمم إفريقيا 2017 بالجابون، وبعد تحقيق الانتصار في أي مباراة لم يكن الناس سعداء بالاداء حتى لو حققت النتائج المطلوبة".