رياضة | موعد تقديم برشلونة لصفقته الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد تقديم برشلونة لصفقته الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية عن تحديد نادى برشلونة لموعد ضم النجم الفرتسي أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد الإسبانى.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن جريزمان سوف يتم خلال ال 72 ساعه القادمة بموعد أقصاه الجمعه المقبلة، بعد أن تقوم إدارة برشلونة بدفع الشرط الجزائى للاعب المقدر قيمته 120 مليون يورو.

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وأشارت الصحيفة أن إدارة برشلونة تسعى للحفاظ على العلاقة مع إدارة أتليتكو، رغم أهمية الصفقة للبارسا.

ويذكر أن اللاعب لم ينضم للفترة التحضيرية والإستعدادية للموسم القادم للروخى بلانكوس والتى بدأت الأحد الماضي.