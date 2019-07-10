رياضة | بعد فشل أجيري.. حكاية 23 مدربا أجنبيا مع منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فشل أجيري.. حكاية 23 مدربا أجنبيا مع منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح الشغل الشاغل للجماهير المصرية في الوقت الحالي، من هو المدرب القادم للمنتخب، بعدما فشل المكسيكي خافيير أجيري في قيادة مصر للذهاب بعيدا في الكان الإفريقي، وخرج من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا بهدف نظيف.

وبالنظر للمدرب الأجنبي بشكل عام في تاريخ منتخب مصر، نجد أن هناك أكثر من 22 جهازا فنيا أجنبيا تعاقب على قيادة منتخب مصر عبر تاريخه.

وفي التقرير التالي يستعرض "الخليج 365 الرياضي" مسيرة المدربين الأجانب مع منتخب مصر.

جيمس ماكري:

بداية المدربين الأجانب مع منتخب مصر كانت مع المدرب الاسكتلندي جيمس ماكري، وذلك في الفترة من 1934 إلى 1936 وهي الفترة التي شهدت مشاركة مصر في كأس العالم بإيطاليا وهي المشاركة المونديالية الأولى لمصر كأول منتخب عربي وأفريقي أيضا، حيث نجح في قيادة الفراعنة للمشاركة في المونديال لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية.

إيريك كين:

ثاني مدرب أجنبي تولى تدريب منتخب مصر هو الإنجليزي إيريك كين وذلك خلال عامي 1947 و1948 وكان كين لاعبا في نيوكاسل وديربي كاونتي وقاد منتخب مصر إلى أولمبياد 1948.

إدوارد جونز:

واصلت المدرسة الإنجليزية قيادة منتخب مصر حيث تولى إدوارد جونز المهمة الفنية في الفترة من 1949 إلى 1952، وقاد مصر إلى أولمبياد 1952.

ليوبيسا بوريستش:

لجأت مصر إلى المدرسة اليوغسلافية في الخمسينيات مع المدرب ليوبيسا بوريستش ليكون رابع المدربين الأجانب في تاريخ منتخب مصر وقاد الفراعنة في الفترة من 1954-1955.

جوزيف تيتكوس:

ظهرت تجربة المدرب المجري في نهاية الخمسينيات مع المدرب جوزيف تيتكوس والذي قاد منتخب مصر في الفترة من 1959 إلى 1961 وتوج معه بثاني لقب إفريقي في تاريخ الفراعنة ليحقق أول إنجاز لمدرب مصري مع منتخب مصر.

أندريا فلاندير:

تولى اليوغسلافي أندريا فلاندير تدريب منتخب مصر ولكنه لم يحقق شئء ليرحل.

كفاتش:

خلف مواطنه اليوغسلافي ولكنه لم يستطيع تغيير الوضع ليرحل أيضا.

ديتمار كرامر:

قاد الألماني ديتمار كرامر منتخب مصر في الفترة من1971 إلى 1974 وقدم مستوى جيد لكنه فشل في الفوز ببطولة أمم إفريقيا 1974 والتي أقيمت في مصر بعد الخروج من نصف النهائي على يد زائير بنتيجة 3-2.

برخارد بابي:

لم يحقق الألماني الآخر بابي حلم التأهل لنهائيات مونديال 1978 بل وخرج بفضيحة على يد تونس بالهزيمة 1-4 ليرحل بعد 20 شهراً من العمل مع الفراعنة.

دوسان نينكوفيتش:

عادت مصر من جديد للمدرسة اليوغسلافية عبر دوسان نينكوفيتش خلال عامي 77-78.

بونزاك ديسو:

تولى المجري ديسو قيادة منتخب مصر ولم يقدم شئ في نهاية السبعينيات 1979 ليرحل.

الأرجنتيني خوسيه داميكو:

الذي تولى المهمة الفنية لعام واحد 1980 ورحل في نفس العام.

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كارل هاينز هيديرجوت:

قاد المدرب الألماني كارل هاينز هيديرجوت منتخب مصر من عام 1982 وعلى الرغم من الاسم الكبير للمدرب الألماني الا أنه فشل مع منتخب مصر ليرحل بعدما فشل في التأهل للمونديال.

مايك سميث:

قرر مسئولو اتحاد الكرة المصري العودة للمدرسة الإنجليزية، قبل بطولة أمم إفريقيا 1986 والتي أقيمت في مصر، وتم إسناد المهمة إلى مايك سميث والذي قاد الفراعنة في الفترة من 1985-1988 ونجح في التتويج ببطولة أفريقيا التي أقيمت في مصر، ولكنه رحل في عام 1988.

الألماني ديتريتش فايتسه:

تولى فايتسه تدريب منتخب مصر لعام واحد في مطلع التسعينيات ولم ينجح في تقديم شئ جديد، ليرحل.

ميرسيا رادوليسكو:

كان المدرب الروماني راديلسكو الأكثر تعرضاً للانتقادات في مصر وتم اتهامه بالسمسرة ومحاولة تهريب لاعبين للخارج في الفترة التي عمل بها مدرباً للفراعنة بين 1993 إلى 1994 لكنه لم يستمر طويلاً وقاد منتخبات أخرى مثل رومانيا وسوريا.

نول دي راوتر:

تولى المدرب الهولندي نول دي تدريب منتخب مصر في موسم 1994 خلفا للروماني رادوليسكو ولكنه لم يضيف شئ ورحل بعدما هرب من تدريب الفراعنة.

رود كرول:

نجح الهولندي رود كرول مع منتخب مصر الأولمبي، ليتم إسناد مهمة تدريب المنتخب الأول له وقاده في أمم إفريقيا 1996 ولكنه ودع البطولة على يد زامبيا في دور الـ8.

جيرار جيلي:

أول مدير فني فرنسي تولى تدريب منتخب مصر هو جيرار جيلي وكان ذلك في عام 1999 ولكنه فشل في أمم إفريقيا 2000 وخرج من دور الـ8 على يد تونس.

ماركو تارديلي:

تولى تارديلي النجم الإيطالي مهمة تدريب منتخب مصر في عام 2004 ولكنه كان من أسباب خروج منتخب مصر من تصفيات كأس العالم 2006.

بوب برادلي :

قاد الأمريكي برادلي تدريب الفراعنة في 2012 ولكنه فشل معه منتخب مصر في الوصول لأمم أفريقيا 2013 ومونديال 2014، بخسارة تاريخية من غانا 7-3 بمجموع لقائي الدور الفاصل.

هيكتور كوبر :

تولى هيكتور كوبر قيادة منتخب مصر في عام 2015، ونجح في تحقيق نجاحات عديدة، حيث قاد الفراعنة للتأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا 2017 بالجابون بعد غياب 7 سنوات، ووصل بالمنتخب لنهائي البطولة قبل الخسارة من الكاميرون، والانجاز الأهم لكوبر هو الوصول لنهائيات كأس العالم “روسيا 2018” بعد غياب طويل دام 28 عاما.

أجيري:

تولى المكسيكي خافيير أجيري تدريب منتخب مصر في أغسطس الماضي، ولكنه فشل مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019 وكان من أبرز أسباب الخروج المبكر.

أبرز إنجازات المدربين الأجانب مع منتخب مصر:

ووفقا لكل أرقام المدربين الأجانب الذين قاموا بتدريب منتخب مصر، فأن المدربين الاجانب نجحوا في الفوز ببطولتين لأمم إفريقيا، الأولى عن طريق المجري جوزيف تيكوس 1959، والثانية عن طريق الانجليزي مايك سميث 1986، فيما تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم تحت قيادة مدربين أجانب وهما، الاسكتلندي جيمس ماكري في 1934، ونجح كوبر في قيادة منتخب مصر للتأهل لمونديال روسيا 2018.