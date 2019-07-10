تصريحات الثلاثاء| رسائل نارية لعبدالغني.. اعتذار وردة.. ومكاسب أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسؤولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم 9 يوليو 2019.
ويرصد الخليج 365 عبر الروابط التالية، أبرز تصريحات أمس الثلاثاء:
بسبب مصر .. مدرب نيجيريا: جنوب إفريقيا المرشح الأول للفوز بأمم إفريقيا
ميدو: كوبر كان رجل "واقعي" .. والمنتخب المصري سيئ
مدرب جنوب أفريقيا: نجحنا في إيقاف ثنائي مصر.. وأسعى لتحسين الأداء أمام نيجيريا
حازم إمام يقدم الحل لبداية إصلاح الكرة المصرية
الشحات يوضح حقيقة الرحيل عن الأهلي
حارس مرمى جنوب أفريقيا: اكتشفنا قوتنا أمام مصر.. ونتقبل النقد
"أعدكم بتشريف مصر".. عمرو وردة يوجه رسالة للجماهير بعد توديع أمم إفريقيا
كوكا يعتذر: أمور كثيرة تحتاج للتوضيح
مدرب السنغال: ماني الأقرب لحصد جائزة الأفضل في أفريقيا
مجدي عبدالغني يرد على الاتهامات.. ويكشف حقيقة تقاضيه عمولة من أجيري
عبدالغني: توقيت أمم إفريقيا لم يكن مناسبًا.. وقضية وردة "مؤامرة"
مجدي عبدالغني يوضح إمكانية ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة
كسر الاحتكار أبرزهم.. شوبير يكشف 7 مكاسب من أمم إفريقيا (فيديو)
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