النشرة الرياضية| مواعيد جديدة لمؤجلات الدوري.. وأزمة القيد الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز الأخبار في النشرة الرياضية عن يوم 9 يوليو 2019، والتي جاء على رأسها إعلان المواعيد الجديدة لمؤجلات الدوري وأزمة القيد الإفريقي.
ويرصد الخليج 365 عبر الروابط التالية، أبرز ما جاء من أحداث أمس الثلاثاء:
"نيبوشا ميلوسيفيتش" مديرا فنيا للجونة
مراكز الشباب أقوى من الأهلي والزمالك.. من يحدد مصير كرة القدم المصرية؟
خاص.. منتخب السنغال يختار حارسًا مصريًا للتدرب معه في كأس أمم أفريقيا
رسميًا.. لجنة المسابقات تُعلن المواعيد الجديدة لمؤجلات الدوري
خاص.. الكاف يرفض طلب اتحاد الكرة بمد فترة القيد
محامي الأهلي لمصراوي: حذرنا من كارثة القيد.. وسنطالب الجبلاية بـ"تعويضات"
أبو ريدة: كنت أتمنى مد فترة القيد الأفريقي..والأندية المصرية الوحيدة التي تم استثناؤها
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