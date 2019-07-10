كوكا يعتذر: أمور كثيرة تحتاج للتوضيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قدم أحمد حسن "كوكا"، مهاجم منتخب مصر، اعتذاره للجماهير بعد توديع كأس الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى أن هناك عدة أمور تحتاج للتوضيح.

وكتب كوكا عبر حسابه على إنستجرام: "إحنا آسفين، دي أقل حاجة نقدر نقولها".

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وأضاف مهاجم أولمبياكوس اليوناني: "قريب في أمور كتيرة لازم تتوضح، وإن شاء الله اللي جاي أحسن وأفضل لمصر".

وأتم صاحب الـ26 عامًا قائلا: "شكرًا على وقفتكم معانا وتشجعيكم لينا"

يُذكر أن المنتخب ودع كأس الأمم بعد الخسارة من جنوب إفريقيا (1-0) مساء السبت الماضي، في دور الـ16 من المسابقة القارية.