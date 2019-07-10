بالفيديو.. عمار حمدي: أثبتّ للأهلي أنني على قدر المسؤولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد عمار حمدي، العائد للأهلي بعد نهاية إعارته مع الاتحاد السكندري، أنه أثبت للنادي أنه على قدر المسؤولية بعد تألقه مع زعيم بنهاية الموسم الجاري (2018-2019).

صاحب الـ20 عاما انتقل للاتحاد السكندري في يناير 2019، وخاض مع الفريق 15 مباراة بالدوري المصري، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 4 آخرين في أول 4 مشاركات.

وقال حمدي: "فترة الإعارة كانت صعبة، كنت أرغب في أن أثبت للأهلي أنني على قدر المسؤولية وأنه من المفترض أن أكون معهم، والحمد لله تمكنت من تقديم شيء مع الاتحاد".

وأضاف في فيديو عبر المركز الإعلامي للأهلي: "أشكر النادي على إتاحة الفرصة لي بالسماح بإعارتي إلى الاتحاد السكندري، وأنا حاليا تحت أمر الأهلي سواء بإعارتي مجددا أو البقاء معهم".

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وأكمل: "لم أكن في الصورة خلال الأشهر الأولى مع الأهلي تحت قيادة المدرب كارتيرون، لكني كنت أجتهد في التدريبات حتى جنيت الثمار مع الاتحاد، فسعدت كثيرا لأنني لم أكن أشارك مع الأهلي".

وتابع: "المنافسة في الأهلي صعبة للغاية، الجميع يجتهد في التدريبات ولا أحد يضمن المشاركة في المباريات بشكل أساسي، وأطمح مع الأهلي في التتويج بدوري أبطال إفريقيا والدوري المصري".

وأتم عمار حمدي قائلا: "جماهير الأهلي عظيمة، سعيد بثقتهم في قدراتي وشعرت بأنني سأكون على قدر المسؤولية لدعمهم، وأتمنى أن أكون عند حسن الثقة إذا حصلت على فرصة المشاركة مع الأهلي".

يذكر أن عمار حمدي انتقل للأهلي عام 2018 قادما من نادي النصر لمدة 5 مواسم مقبلة، وكلفت الصفقة خزائن الأحمر 5 مليون جنيه بالإضافة إلى مبلغ مماثل كمتغيرات حسب ما سيقدم اللاعب.