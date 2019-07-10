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مُحدث | جميع صفقات فالنسيا في صيف 2019

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نرصد لكم في هذا الجدول المُحدث جميع صفقات الفريق الأول لنادي فالنسيا الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، والتي يُشرف عليها المدير الفني الإسباني “مارسيلينو جارسيا تورال” الذي حافظ على مقعده في الإدارة الفنية لفريق الخفافيش بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا (كوبا دي ريه) على حساب .

وخطف فريق “اللوس تشي” ورقة الترشح للدور التأهيلي لدوري أبطال أوروبا موسم 2020/2019 في الجولات الأخيرة من الموسم الماضي، باحتلال المركز الرابع في الليجا برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين فقط عن خيتافي الخامس.

صفقات فالنسيا (صور: Mercatoday)
صفقات فالنسيا (صور: Mercatoday)

فالنسيا جلب لاعبين جُدد أكثر مما ترك حتى الأسبوع الثاني من الميركاتو الصيفي، ونشاطه سيستمر حتى الأيام الأخيرة من السوق، نظرًا لحاجة بعض خطوطه خاصةً مركز المهاجم الصريح لدعم، وهذا ما سيتابعه معكم موقع الخليج 365 بشكل يومي عن طريق تحديث هذا جدول الانتقالات أول بأول.

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موقع الخليج 365 يستعرض معكم كذلك جدول خاص للاعبين الراحلين عن صفوف فالنسيا في الميركاتو الصيفي 2019.

الجدول مُحدث بصورة شبه يومية، حسب نشاط فالنسيا في التسوق بهذا الميركاتو، ويتضمن الجدول مركز كل لاعب وسنه وجنسيته وناديه السابق، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد، ولا ننسى أن نشير إلى أن الجدول لا يتضمن سوى الصفقات التي تمت بشكل فعلي ورسمي.

صفقات فالنسيا في صيف 2019

اللاعب المركز السن

الجنسية

انتقل من

تفاصيل الصفقة

جاسبر سيليسين حارس مرمى – 30 عامًا

هولندا

برشلونة إسبانيا

35 مليون يورو عقد مدته 4 سنوات

دينيس تشيريشيف جناح أيسر ومهاجم متأخر 28 عامًا

روسيا / إسبانيا

فياريال إسبانيا

6 مليون يورو تفعيل بند الشراء بعد انتهاء إعارته من فياريال عقد مدته 3 سنوات

مانو فاييخو جناح وصانع ألعاب 22 عامًا

إسبانيا

قاديش إسبانيا

5.5 مليون يورو عقد مدته 5 سنوات

خورخي سانيز ديل ميرا كولميرو قلب دفاع – 22 عامًا

إسبانيا

تينريفي إسبانيا

2 مليون يورو عقد مدته 5 سنوات

سالفا رويز ظهير أيسر – 24 عامًا

إسبانيا

ريال مايوركا إسبانيا

انتقال مجاني عقد مدته 4 سنوات

دافيد ريميسيرو سالجويرو (جيسون ريميسيرو) جناح أيمن 25 عامًا

إسبانيا

ليفانتي إسبانيا

انتقال مجاني عقد مدته 3 سنوات

أيمن عبد النور قلب دفاع 29 عامًا

تونس

مارسيليا فرنسا

انتهاء إعارة عقده ينتهي مع فالنسيا في يونيه 2020

ناتشو جيل جناح أيسر 23 عامًا

إسبانيا

إليتشي إسبانيا

انتهاء إعارة عقده ينتهي مع فالنسيا في يونيه 2020

يوروس راكيتش إرتكاز 21 عامًا

صربيا

تينريفي إسبانيا

انتهاء إعارة عقده ينتهي مع فالنسيا في يونيه 2022

آلفارو ميدراين إرتكاز 25 عامًا

إسبانيا

رايو فاييكانو إسبانيا

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انتهاء إعارة عقده ينتهي مع فالنسيا في يونيه 2020

جيسون مورييو قلب دفاع – 27 عامًا

كولومبيا / إسبانيا

برشلونة إسبانيا

انتهاء إعارة عقده ينتهي مع فالنسيا في يونيه 2022

فران فيالابا وسط دفاع 21 عامًا

إسبانيا

نومانثيا إسبانيا

انتهاء إعارة عقده ينتهي مع فالنسيا في يونيه 2021

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الراحلون عن فالنسيا في صيف 2019

صفقات فالنسيا (صور: Mercatoday)
صفقات فالنسيا (صور: Mercatoday)

 

اللاعب المركز السن

الجنسية

رحل إلى

تفاصيل الصفقة

نيتو حارس مرمى – 29 عامًا

البرازيل / إيطاليا

برشلونة إسبانيا

26 مليون يورو

سيموني زازا قلب هجوم 28 عامًا

إيطاليا

تورينو إيطاليا

12 مليون يورو تفعيل بند الشراء بعد أن قضى موسم 2019/2018 معارًا لتورينو

روبين فيزو وسط دفاع – 25 عامًا

البرتغال / الرأس الأخضر (كاب فيردي)

ليفانتي إسبانيا

5 مليون يورو تفعيل بند الشراء بعد أن قضى موسم 2019/2018 معارًا لليفانتي

توني لاتو ظهير أيسر – 21 عامًا

إسبانيا

إيندهوفن هولندا

إعارة حتى يونيه 2020

أليكس سينتيليس ظهير أيسر – 19 عامًا

إسبانيا

فامليكو البرتغال

إعارة حتى يونيه 2020

أليكس بلانكو جناح أيسر – 20 عامًا

إسبانيا

ريال سرقسطة إسبانيا

إعارة حتى يونيه 2020

فاكوندو رونكاليا وسط دفاع 32 عامًا

الأرجنتين / إيطاليا

سلتا فيجو إسبانيا

انتهاء إعارة مدتها 6 أشهر (يناير يونيه 2019)- عاد إلى سلتا فيجو الذي انضم إليه بالمجان من فيورنتينا في صيف 2016

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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