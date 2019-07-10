رياضة | موعد مباراة السنغال ضد بنين يوم الأربعاء 10/7/2019 في كأس الأمم الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة السنغال ضد بنين يوم الأربعاء 10/7/2019 في كأس الأمم الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب السنغال مع منافسه منتخب بنين يوم الأربعاء المقبل 10 يوليو في الساعة السادسة مساءً على ملعب الدفاع الجوي، في إطار منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.

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ونجح منتخب بنين في التأهل لدور الربع نهائي، وذلك بعد الاطاحة بمنتخب المغرب في مفاجأة من العيار الثقيل، حيث فاز عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد التعادل بنتيجة 1-1 في الوقت الأصلي.

بينما صعد منتخب السنغال لهذا الدور بعد الفوز على منتخب أوغندا، بنتيجة هدف نظيف أحرزه ساديو ماني في الشوط الأول من اللقاء.

يذكر أن منتخب بنين قد تأهل من دور المجموعات كثالث المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، بينما صعد منتخب السنغال كوصيف للمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.