رياضة | موعد مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا يوم الأربعاء 10 يوليو في كأس الأمم الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا يوم الأربعاء 10 يوليو في كأس الأمم الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه منتخب نيجيريا نظيره منتخب جنوب أفريقيا يوم الأربعاء المقبل 10 يوليو في الساعة التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويملك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد الألقاب بكأس أمم أفريقيا إذ توّج بالبطولة 7 مرات آخرها في 2010، وسُحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لإستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة.

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وتذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.

وفاز منتخب جنوب أفريقيا على منتخب مصر صاحب الأرض والجمهور، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، بعدما قدم مباراة كبيرة أمام الفراعنة.

وكان قد نجح منتخب نيجيريا في تحقيق الفوز على منتخب الكاميرون، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد الاسكندريه، ضمن منافسات دور الثمن نهائي.