رياضة | الجونة: وضحنا لنيبوشا ظروف مباراة الزمالك.. وسيحدد القائمة بناءا على مستواهم باللقاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجونة: وضحنا لنيبوشا ظروف مباراة الزمالك.. وسيحدد القائمة بناءا على مستواهم باللقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نادر شوقي، مدير الشركة المسئولة عن إدارة نادي الجونة، أن نيبوشا يملك سيرة ذاتية جيدة، ولذلك تعاقدنا معه لتدريب الفريق.

وقال نادر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "شرحنا لنيبوشا الظروف الخاصة بمواجهة الزمالك في الدوري، وسيكون حاضرها من المدرجات لمشاهدة اللاعبين".