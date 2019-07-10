رياضة | مفاجأة.. باريس سان جيرمان يحدد سعر رحيل نجم جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. باريس سان جيرمان يحدد سعر رحيل نجم جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن باريس سان جيرمان قرر بيع لاعبه خيسي رودريجيز لاعب ريال مدريد السابق، هذا الصيف.

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ووفقاً لموقع "باريس يونايتد" فأن نادى العاصمة الفرنسي قد حدد 5 مليون يورو لبيع لاعبه الشاب خلال الصيف الجاري بعد أن قرر مسؤولى الفريق رحيل اللاعب نهائياً.

ويذكر أن من الممكن أن تكون وجهة اللاعب هو فريق ريال بيتيس الإسبانى، بعد أن قضي معهم فترة إعارة خلال العام الماضي.