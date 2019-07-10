رياضة | كوبر يتحدث عن أزمته الكبري مع رونالدو ويشيد بمنتخب مدغشقر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوبر يتحدث عن أزمته الكبري مع رونالدو ويشيد بمنتخب مدغشقر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر والحالي لأزوبكستان وجود مشكلة بينه وبين البرازيلي رونالدو عندما كان مديراً فنياً لإنتر ميلان، كما أكد عدم قدرته على قيادة منتخب الأرجنتين لكبر سنه.



وقال كوبر في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "الأرجنتين طوال تاريخها تعتمد على المدربين المحليين ومن الصعب أن أقود الأرجنتين لأن سني كبر على ذلك".



وعن سبب ملازمو رونالدو لدكة البدلاء عندما كان مديراً فنياً لإنتر ميلان، قال كوبر :"يجب أن يكون النجم على قدر كبير من التواضع والمسئولية وإلا فسيكون لقب النجم مجرد لقب عابر ولم تكن هناك مشكلة بيني وبين الظاهرة رونالدو ولا يجب أن توجد مشاكل شخصية بين المدرب واللاعب وإذا كان بيني وبين أحد اللاعبين مشكلة فإني سارحل فورًا".



وأضاف :"من الصعب توقع الفائز من الجزائر وكوت ديفوار لأنهم على مستوى عالي من الحرفية والفنية".



واختتم كوبر تصريحاته قائلاً :" تونس أمرها صعب جدا لأنها ستواجه مدغشقر الذي يعتبر مفاجأة البطولة لأنها فريق قوي ومتلاحم".