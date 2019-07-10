برشلونة يحصل على خدمات جريزمان بدفع الشرط الجزائي

كشفت تقارير صحفية، عن دفع نادى برشلونة قيمة الشرط الجزائى فى تعاقد الفرنسى أنطوان جريزمان مع أتلتيكو مدريد خلال الساعات المقبلة، بعد رفض إدارة الرووخي بلانكوس تقسيط المبلغ.

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أتلتيكو مدريد متمسك بموقفه من عدم التفاوض بشأن جريزمان ، وسيتعين على برشلونة دفع كامل المبلغ 120 مليون يورو من الشرط الجزائى دفعة واحدة ، البارسا يريد دفع المبلغ على أقساط لكن أتلتيكو ثابت فى موقفه.

وأشارت الصحيفة أن الإعلان الرسمى عن انتقال جريزمان إلى برشلونة سيكون خلال اليومين المقبلين على أقصى تقدير.

ويمتنع جريزمان حاليا عن الانضمام لتدريبات أتلتيكو مدريد اعتراضا على عدم حسم الصفقة حتى الآن.