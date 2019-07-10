شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات ساخنة في ربع نهائي مازدا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تستكمل مباريات دور ربع النهائي في بطولة مازدا الرابعة عشرة لكرة القدم، والتي تحظى بإشراف الهيئة العامة للرياضة، والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية والمقامة على ملاعب فايربول بجدة، بمواجهتين ساخنة الأولى تجمع فريقي أوغور وعطلات يزن في التاسعة مساء، والثانية يلتقي فريقا المرجان وحسوبة في العاشرة مساء، وتشهد مباريات دور الثمانية حضور جماهيري ومتابعة إعلامية لتغطية أحداث البطولة.

تستكمل مباريات دور ربع النهائي في بطولة مازدا الرابعة عشرة لكرة القدم، والتي تحظى بإشراف الهيئة العامة للرياضة، والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية والمقامة على ملاعب فايربول بجدة، بمواجهتين ساخنة الأولى تجمع فريقي أوغور وعطلات يزن في التاسعة مساء، والثانية يلتقي فريقا المرجان وحسوبة في العاشرة مساء، وتشهد مباريات دور الثمانية حضور جماهيري ومتابعة إعلامية لتغطية أحداث البطولة.

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