موعد مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار القادمة والقنوات المفتوحة في مباريات ربع نهائي كاس إفريقيا...

إليكم موعد مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار القادمة في مباريات دور الثمانية الربع النهائي من مباريات كأس أمم إفريقيا مصر 2019، كما سنقدم لكم القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة الجزائر وكوت ديفوار مباشرة، في واحدة من أقوي مباريات دور ال8 من مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019، وموعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار القادمة، ستجع المنتخبين على أرضية ستاذ السويس الجديد،

مباراة الجزائر وكوت ديفوار القادمة

مباراة الجزائر وكوت ديفوار القادمة، يبحث من خلالها منتخب محاربي الصحراء على الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية، بعد الأداء الرائع الذي قدمه منتخب الجزائر إلى حدود الأن في البطولة، وفي المقابل منتخب ساحل العاج من خلال موعد مباراة الجزائر القادمة، يطمح إلى الاستمرار في المنافسة، وإخراج الجزائر أحد المرشحين للتتويج بلقب الإفريقي 2019، مما يزيد من إثارة مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار القادمة في دور الربع النهائي.

موعد ماتش الجزائر وكوت ديفوار

جاء في جدول مباريات ربع نهائي كأس إفريقيا 2019، أنه موعد مباراة الجزائر وساحل العاج القادمة، سيكون يوم الخميس الموافق ل 11 يوليو 2019 الجاري، وستنطلق متابعة مباراة الجزائر وكوت ديفوار القادمة، ابتداء من الساعة الرابعة عصرا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، وستطلق مباراة كوت ديفوار والجزائر الخميس، في تمام السادسة مساءا بتوقيت مصر المحلي، وفي السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة مباراة الجزائر وكوت ديفوار مباشرة

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب الجزائر والمنتخب الإيفواري ساحل العاج مباشرة، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي 1 ماكس، وقناة أش دي 2 ماكس، وسنقدم لكم اسم معلق المباراة فورا الإعلان عليه فتابعونا، أما القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة الجزائر وكوت ديفوار مباشرة مجانا، ستكون هي تردد قناة تايم سبورت المفتوحة.

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ميعاد لقاء الجزائر وكوت ديفوار

في مباريات دور الثمانية المنتخب الجزائري تمكن من التأهل بعد الفوز على حساب منتخب غينيا، وذلك بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، وفي المقابل منتخب كوت ديفوار يدخل موعد مباراة الجزائر القادمة في ربع نهائي كأس إفريقيا، بعد تجاوز مباريات الدور الماضي على حساب منتخب مالي بنتيجة هدف دون رد.

مباراة الجزائر وساحل العاج

وفي مباريات دور المجموعات، تمكن المنتخب الجزائري من التأهل في المركز الأول من المجموعة الثالثة برصيد تسعة نقاط، حققها المنتخب الجزائري بعد الفوز في جميع المباريات له في المجموعة، ليحقق بذلك العلامة الكاملة، وفي المقابل قبل موعد مباراة الجزائر وساحل العاج في دور الثمانية من كأس الأمم الإفريقية 2019.

المنتخب الايفواري، تمكن من تجاوز دور المجموعات في المركز الثاني من المجموعة الرابعة برصيد ستة نقاط، حققها بعد الفوز في مباراتين، والهزيمة في لقاء واحد ضد المنتخب المغربي.

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