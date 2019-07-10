شاهد موعد مباريات كأس إفريقيا 2019 في دور ربع نهائي| توقيت مشاهدة مباريات اليوم في كأس إفريقيا

جدول مباريات كأس إفريقيا 2019| سنتابع معكم من خلال هذا الموضوع جدول ومواعيد مباريات دور ال 16 من مباريات كاس إفريقيا 2019، وبعد تأهل بعض المنتخبات الإفريقية والعربية، إلى مباريات دور الثمن النهائي، “الدور الثاني من البطولة الإفريقية”، يكثر البحث عن موعد مباريات دور 16، ومن بين المنتخبات المتأهلة إلى الدور القادم من البطولة، هي المنتخب المصري، والمنتخب المغربي والمنتخب الجزائري، لذلك يكثر البحث، عن كلمات مثل موعد مباراة مصر القادمة في دور ال 16، وموعد مباراة المغرب، وموعد مباراة الجزائر المقبلة في دور 16 من كأس إفريقيا 2019.

جدول مباريات كأس إفريقيا 2019 في دور ال 16

مباريات كأس إفريقيا 2019، ستنطلق بتاريخ يوم الجمعة الموافق ل 5 يوليو 2019، وسيكون الموعد من خلال الدور الثاني من البطولة الإفريقية، معا ثمانية مباريات، سيتأهل من خلالها أربعة منتخبات إلى دور الثمانية من كأس إفريقيا 2019.

المباراة الموعد التوقيت والنتيجة المغرب ضد البنين الجمعة 5-7-2019 1-0 أوغندا ضد السنغال الجمعة 5-7-2019 1-0 نيجيريا ضد الكاميرون السبت 6-7-2019 3-2 مصر ضد جنوب إفريقيا السبت 6-7-2019 1-0 مدغشقر ضد جمهورية الكونجو الأحد 7-7-2019 2-2 تأهل مدغشقر بضربات الجزاء الجزائر ضد غينيا الأحد 7-7-2019 جارية الان مالي ضد كوت ديفوار الإثنين 8/7/2019 18.00 غانا ضد تونس الاثنين 8/7/2019 21.00

صورة مواعيد مباريات كأس إقريقيا في دور ال 16

المنتخبات المتأهلة إلى دور ال 16 من كأس إفريقيا 2019

في هذه الفقرة سنتابع معكم أسماء المنتخبات المتأهلة رسميا إلى مباريات دور 16 من كأس إفريقيا 2019، بعد نهاية مباريات الجولة الثانية من اغلب المجموعات.

حيث سيتأهل من دور المجموعات إلى الدور الثاني من مباريات كأس إفريقيا 2019، ستة عشرة منتخب، حيث من كل مجموعة سيتأهل منتخبين مباشرة إلى الدور المقبل، وأربعة منتخبات ستكون هي المنتخبات صاحبة أحسن المراكز الثالثة في المجموعات 6.

تحديث: في مفاجئة كبيرة في مباريات كأس إفريقيا 2019، تمكن منتخب مدغشقر من التأهل إلى مباريات دور ال 16 من كأس أمم إفريقيا 2019، في المركز الأول من المجموعة الثانية برصيد سبعة نقاط، فيما تأهل منتخب نيجيريا في المركز الثاني برصيد ستة نقاط.

وفي المجموعة الأولي تاهل المنتخب المصري في المركز الأول من المجموعة برصيد تسعة نقاط، فيما تأهل في المركز الثاني منتخب اوغندا برصيد اربعة نقاط.

في مباريات المجموعة الرابعة، تمكن المنتخب المغربي من التأهل في المركز الأول من المجموعة برصيد تسعة نقاط، فيما تأهل في المركز الثاني منتخب كوت ديفوار برصيد ستة نقاط.

في مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة، تمكن المنتخب الجزائري، من التأهل في المركز الأول من المجموعة برصيد تسعة نقاط، بعد الفوز في المباريات الثلاثة له في المجموعة، وتأهل في المركز الثالث من المجموعة، منتخب السنغال برصيد ستة نقاط.

في مباريات المجموعة السادسة، تأهل اليوم كل من المنتخب الغاني في المركز الأول برصيد خمسة نقاط، وفي المركز الثاني تأهل منتخب الكاميرون برصيد خمسة نقاط أيضا، كما تأهل منتخب البنين في المركز الثالث برصيد ثلاثة نفاط.

في مباريات الجولة الثالثة والأخير من المجموعة الخامسة، تأهل كل من منتخب مالي في المركز الأول من المجموعة برصيد سبعة نقاط، وتأهل المنتخب التونسي في المركز الثاني برصيد ثلاثة نقاط.

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1 منتخب مصر 2 منتخب نيجيريا 3 منتخب الجزائر 4 المنتخب المغربي 5 مدغشقر 6 منتخب أوغندا 7 كوت ديفوار 8 منتخب السنغال 9 منتخب مالي 10 منتخب البنين”من بين أصحاب المراكز الثالثة. 11 منتخب غينيا “من بين أصحاب المركز 3” 12 منتخب الكونجو”من بين أصحاب المركز 3″ 13 منتخب غانا 14 منتخب الكاميرون 15 منتخب تونس 16 منتخب جنوب إفريقيا” من أصحاب المراكز الثالث”

جدول مباريات كأس إفريقيا 2019 في دور ربع نهائي

الآن في هذه الفقرة سنتابع معكم جدول ومواعيد وتوقيت مشاهدة مباريات كأس إفريقيا 2019 في دور ربع نهائي، بعد التعرف على بعض المنتخبات التي ستتواجد في جدول مباريات دور ال8 الثمانية من كأس أمم إفريقيا 2019.

المباراة الموعد التوقيت والنتيجة مباراة السنغال وبنين الأربعاء 10-7-2019 18.00 مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا الأربعاء 10-7-2019 21.00 مباراة الجزائر وكوت ديفوار الخميس 11 يوليو 2019 18.00 مباراة مدغشقر وتونس الخميس 11 يوليو 2019 21.00

توقيت مباريات كأس إفريقيا 2019+ في دور الثمانية هو بتوقيت مصر “GMT+2”.

موعد مباراة الجزائر القادمة في ربع نهائي كأس إفريقيا 2019

من المنتظر أن يكون موعد مباراة الجزائر القادمة في مباريات دور الثمانية من كأس أمم إفريقيا 2019، أن سيكون يوم الخميس الموافق ل 11 يوليو 2019 الجاري، وسيواجه منتخب الجزائر المنتخب المتأهل من مباراة كوت ديفوار ومالي.

موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار القادمة

من المنتظر أن يكون موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار القادمة في مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، يوم الخميس الموافق ل 11 يوليو 2019 الجاري، وستنطلق متابعة مباراة المنتخب الجزائر وساحل العاج، في تمام الخامسة مساءا بتوقيت المحلي للجزائر، وفي السادسة مساءا بتوقيت مصر.

موعد مباراة تونس ومدغشقر القادمة

من المنتظر أن يكون موعد مباراة تونس ومدغشقر القادمة في مباريات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، يوم الخميس 11 يوليو 2019 الجاري، وستنطلق مشاهدة مباراة المنتخب التونسي ومدغشقر الخميس، في تمام الثامنة مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، وفي التاسعة ليلا بتوقيت مصر المحلي.

توقيت مشاهدة مباريات كاس إفريقيا اليوم في دور ربع النهائي

تنطلق مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 في مباريات دور الربع النهائي اليوم الأربعاء الموافق ل 11 يوليو 2019، وسيكون الموعد مع مباراتين وهما مباراة السنغال وبنين، بجانب مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا، وفي الأسفل آليكم توقيت مباريات اليوم في كأس إفريقيا 2019، بتوقيت مصر المحلي أي GMT +2.

المباراة التوقيت مباراة السنغال وبنين 18.00 مباراة نيجيريا جنوب إفريقيا 21.00

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