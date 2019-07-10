شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتابع مباريات أمم أفريقيا 2019 عبر قناة تايم سبورت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى التقرير التالى طريقة متابعة قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى مصر والتى تستمر حتى 19 من شهر يوليو الحالى، وتقدم القناة المصرية خدمة مميزة لجميع متابعيها سواء من خلال الاستوديوهات التحليلية، باستقدام كبار النجوم لتحليل المباريات أو نقل مختلف الفعاليات فى البطولة من موقع الحدث لحظة بلحظة والكواليس المختلفة الخاصة بمختلف المنتخبات.

من نجوم التحليل فى قناة تايم سبورت؟ تضم قناة تايم سبورت فريق عمل ضخم يضم عددا من النجوم منهم أحمد شوبير، سيف زاهر، تامر صقر، ويشارك فى الفعاليات المختلفة من قامات الكرة المصرية حسن شحاتة، طه إسماعيل، وحازم إمام، حسنى عبد ربه، عماد متعب، عبد الظاهر السقا، جمال الغندور وغيرهم وأما نجوم التعليق فتجد حاتم بطيشة، أيمن الكاشف، عصام عبده، محمد رمضان، طارق الأدور، بالإضافة إلى المميزين شيماء صابر، فرح على، كريم رمزى، أحمد عز، كريستين رياض، يحيى حمزة، ميريكل نصيف، فتح الله زيدان، عمرو جميل وآخرين. Advertisements مورينيو ينضم لقناة TIME SPORTS مورينيو ينضم لقناة TIME SPORTS ولم يقتصر فريق التحليل على نجوم مصر ولكن تم التعاقد مع نجوم وأساطير عالمية وأفريقية، وعلى رأسهم صامويل إيتو نجم الكاميرون وبرشلونة وإنتر ميلان السابق، والحاج ضيوف نجم السنغال وليفربول الإنجليزى السابق، بالإضافة إلى نوانكو كانو الذى قاد الجيل الذهبى للنسور الخضراء للتتويج بأولمبياد أتالانتا 96 كأول فريق أفريقى يحقق هذا الإنجاز، قبل أن يتم التعاقد مؤخراً مع أسطورة التدريب وأحد المشاهير الكبار فى كرة القدم وهو البرتغالى جوزيه مورينيو ليحلل مباريات البطولة بداية من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019، لتواصل القناة نجاحاتها بخطف أبرز النجوم العالمية بتحليل مباريات أمم أفريقيا على قناة مصرية. وماذا عن تردد قناة تايم سبورت الأرضى والفضائى؟ وماذا عن تردد قناة تايم سبورت الأرضى والفضائى؟

يأتى تردد قناة تايم سبورت الفضائى على النايل سات 11449 ومعدل الترميز 27500 ، بينما التردد الأرضى UHF 32.

إشادة بنقل المباريات بتقنية الـ4K

ونالت قناة تايم سبورت إشادة المتابعين لها بعد نقل مباريات البطولة بتقنية الـK4 العالمية، وأن هذه التقنية تشارك فى البث للمرة الأولى لنقل بطولة "الكان"، ومن المقرر أيضا بثها عبر التليفزيون الأرضى باستخدام جهاز استقبال يباع حاليا فى الأسواق.