شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات اليد أمام فرنسا اليوم استعدادًا لبطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم الأربعاء، منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2002 نظيره الفرنسى فى إطار دورة فرنسا الودية الدولية التى يشارك فيها المنتخب استعدادًا لبطولة أفريقيا المقرر إقامتها سبتمبر المقبل فى النيجر .
ومن المقرر أن يخوض المنتخب 3 مباريات دولية ودية أمام فرنسا وتونس وفنلندا، حيث تأتى تلك المباريات فى إطار الاستعدادات المصرية لبطولة أفريقيا للناشئات المقرر إقامتها فى النيجر خلال شهر سبتمبر من العام الجارى.
منتخب مصر نظيره المنتخب التونسى غدًا 11 يوليو ويختتم المنتخب الوطنى المصرى مبارياته بمواجهة منتخب فنلندا يوم 12 يوليو .
تضم بعثة منتخب الناشئات كلاً من اللاعبات، ملك طلعت - ياسمين جمال - سهيلة رشوان - مريم طه - أمينة هشام - روان سعيد - نهى أيمن - سارة يحيى - رحمة محمد عبد السلام - ياسمين وليد - شهد حسام - سارة ياسر - هنا لاشين - سلمى ياسر - مريم اسامة - منة الله سيد.
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