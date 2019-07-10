مضرب سيرينا ويليامز يتسبب في تغريمها 10 آلاف دولار

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فرض نادي عموم إنجلترا، غرامة مالية تقدر بـ 10 آلاف دولار، على نجمة التنس الأمريكية سيرينا وليامز، وذلك قبل مشاركتها في بطولة “ويمبلدون” للتنس.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء “رويترز” فإن غرامة سيرينا جاءت بعدما تسببت اللاعب بمضربها في إلحاق الضرر بأحد ملاعب بطولة “ويمبلدون” للتنس قبل انطلاق المسابقة.

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اللاعبة الأمريكية، لم تعلق على العقوبة، حيث ستلعب مع مواطنتها الأمريكية أليسون ريسك، في دور الثمانية، وتتطلع إلى حصد لقبها رقم 24 في البطولات الأربع الكبرى.

اللاعب الإيطالي فابيو فونيني، عوقب هو الآخر بغرامة تقدر بـ 3 آلاف دولار، بسبب تصرف غير رياضي، خلال مشادة في مباراة انتهت بالخسارة في الدور الثالث أمام الأمريكي تينيس ساندغرين.. وقال اللاعب الإيطالي في تصريحات له: إنه يتمنى انفجار “قنبلة” في نادي عموم إنجلترا.

كما تعرض أيضا لاعب التنس نيك كيريوس لغرامة قدرها 8 آلاف دولار في المجموع، وذلك بسبب وقائع في مباراتيه بالدور الأول والثاني، وخسر اللاعب الأسترالي أمام رفائيل نادال في الدور الثاني.