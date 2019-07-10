شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لسيدات الطائرة يفوز على السنغال في افتتاح البطولة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة على نظيره السنغالي بثلاث أشواط نظيفة، في افتتاح مباريات البطولة الأفريقية التي تستضيفها مصر.
جاءت نتائج الأشواط كالآتي: 25-15 و25-21 و25-19.
يشارك في البطولة 7 منتخبات هي: مصر والسنغال والمغرب في مجموعة أولى، الكاميرون وكينيا وبوتسوانا والجزائر في مجموعة ثانية.
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