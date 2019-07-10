ميسى على رأس تشكيل الأسوأ في كوبا أمريكا 2019

أجرت صحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية، تصويتا عن التشكيل الأسوأ في بطولة كوبا أمريكا 2019 التى أسدل الستار على منافساتها الاحد الماضي، وتصدر أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي التشكيل.

وأسدل الستار على منافسات كوبا أمريكا الاحد بتتويج البرازيل باللقب التاسع في تاريخها، بعد التغلب على بيرو بنتيجة 3-1 في نهائي البطولة.

وفي التصويت جاء الأسطورة ليونيل ميسي على رأس التشكيل لقيادة الهجوم، ومعه زميله أنخيل دي ماريا، والبرازيلي الشاب دافيد نيريس.

ويقود الكولومبي رينالدو رويدا، المدير الفني لمنتخب تشيلي، التشكيل كأسوأ مدرب في البطولة.

وجاء تشكيل الأسوأ، كالتالي:

حراسة المرمى :أرياس (تشيلي)

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الدفاع: كوينتيرو (الإكوادور)- ميديل (تشيلي) أوتاميندي (الأرجنتين)- جان بوسيجور (تشيلي)

الوسط: فالفيردي (أوروجواي)- أنطونيو فالنسيا (الإكوادور)- أراسكايتا (أوروجواي)

الهجوم: دي ماريا (الأرجنتين) – ميسي (الأرجنتين)- دافيد نيريس (البرازيل)

وعاد منتخب البرازيل لمنصة التتويج فى بطولة كوبا أمريكا بعد غياب 12 عاما، حيث توج بلقبه الأخير فى عام 2007 على حساب الأرجنتين.

كما أضافت البرازيل لقبا جديدا إلى خزائنها هو التاسع فى تاريخه بالبطولة حيث سبقها أعوام (1919*, 1922*, 1949*, 1989*, 1997, 1999, 2004, 2007).