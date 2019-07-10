جدول مباريات الدور ربع النهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 “بيان”مباريات الدور 8 اليوم 10/...

وضعنا لكم ملخص لكافة مباريات الدور 16 والتي انتهت مبارياته يوم الاثنين 8 يوليو 2019، ونتيجة مباريات الأحد 7-7-2019 في بطولة الأمم الافريقية بالدور 16، وما سبقها من نتائج في الدور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وبيان كامل لمواعيد المباريات للبطولة منذ انطلاقها، ونقدم لكم الآن مواعيد مباريات الدور ربع النهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 بين المنتخبات الصاعدة للدور الثمانية، وقد انتهت مباراة مدغشقر والكونغو الديمقراطية بفوز منتخب مدغشقر وصعوده للدور الثمانية، وودعت الكونغو الديمقراطية البطولة، وبذلك ودعت مجموعة مصر البطولة من الدور الستة عشر.

جدول مباريات الدور ربع النهائي كأس الأمم الإفريقية 2019

نقدم لكم بيان تفصيلي لما حدث في الدور 16 للمباراة، وجدول المباريات ثم مباريات الدور الثمانية، حيث انتهت مباراة الجزائر وغينيا بفوز ساحق للمنتخب العربي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد وصعد المنتخب الجزائري للدور الثمانية، واليكم جدول مباريات الدور 16 كأس الأمم الافريقية 2019، بعد توديع منتخب الفراعنة للبطولة، بانتهاء مباريات يوم 6/ 7/ 2019، حيث انتهت مباراة نيجيريا والكاميرون بفوز نيجيريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين لمنتخب الكاميرون، ثم انتهت مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم 6 يوليو 2019، والتي بدأت الساعة 9:00 مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الدور 16 للبطولة، بفوز منتخب الجنوب الإفريقي على الفراعنة بهدف نظيف، وتوديع مصر للبطولة من الدور الستة عشر.

ومتابعة مستمرة لمباريات بطولة أمم أفريقيا 2019، وأخبار البطولة بنسختها 32 في مصر، حيث وصلت للدور الـ 16، والذي بدأ يوم الجمعة 5-7-2019، وتأتي أولى مباريات جدول مباريات الدور 16 كأس الأمم الافريقية 2019 بمباراة المغرب وبنين والتي فاز فيها منتخب بنين الساحق بضربات الجزاء على المنتخب المغربي، في مباراة خارج التوقعات التي انطلقت على ملعب السلام في الساعة 6:00 مساء الجمعة، وانتهت نتيجة مباراة أوغندا× السنغال التي انطلقت في الساعة التاسعة بفوز السنغال على أوغندا.

جدول مباريات الدور 16

نتابع معكم مباريات اليوم كاس أمم إفريقيا 2019 بالدور 16 بعد تأهل 16 منتخبا بنهاية منافسات مرحلة المجموعات بالجولة الأخيرة، وذلك في بطولة أمم أفريقيا 2019 التي بدأت في مصر يوم 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل، وقد وضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كافة مواعيد مباريات أمم أفريقيا 2019، والتي تتضمن مباريات منتخب الفراعنة، وجميع المباريات، وعن جدول مباريات اليوم الثاني للدور 16 بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، تنطلق اليوم مباراة نيجيريا× الكاميرون في الساعة 6:00 مساءً، ومباراة مصر ×جنوب أفريقيا في الساعة 9:00 مساءً.

متابعة مباريات الدور 16

انطلقت مباراة المغرب وبنين في الدور 16 من بطولة أمم أفريقيا 2019 في الساعة 6:00 مساءً، والتي يتم إذاعتها على قناة تايم سبورت الرياضية، التي تيم بثها عبر تردد بالتليفزيون الأرضي للمصريين، ومن خلال تردد على قمر النايل سات، ومتابعة حصرية، نقدم لكم نتيجة مباريات اليوم 5-7-2019 بين منتخب المغرب ومنتخب بنين، وكذلك مباراة أوغندا ضد السنغال التي بدأت في الساعة 9:00 مساء اليوم، واستطاع منتخب السنغال الفوز على منتخب أوغندا بنتيجة (1- 0) للسنغال.

مباراة المغرب وبنين

تنطلق مباريات الدور ال 16 في بطولة الأمم الأفريقية في نسختها الحالية اليوم الجمعة 5 يوليو 2019، وذلك بمباراتين يوميا في تمام الساعة 6:00 مساءً حيث مباراة المغرب وبنين على استاد السلام، والساعة 9:00 مساءً مباراة أوغندا والسنغال على ملعب استاد القاهرة الدولي، وتستمر مباريات كاس الأمم الأفريقية 2019 في الدور 16 يوميا حتى يوم 8 يوليو 2019.

حيث يتم تنظيم البطولة على أرض مصر بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، وقد تم تقسيم المجموعات إلى 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث يتأهل لدور الثمن نهائي المنتخبين أصحاب المركزين الأول والثاني، وعدد افضل (4) منتخبات أصحاب المركز الثالث.

نتائج قرعة كاس الأمم الإفريقية 2019

المجموعة المنتخبات الأولى مصر، الكونغو، أوغندا، زيمبابوى الثانية نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندى الثالثة السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا الرابعة المغرب، كوت ديفوار، ناميبيا، جنوب أفريقيا الخامسة تونس، مالى، موريتانيا، أنجولا السادسة الكاميرون، غانا، بنين، غينيا بيساو

جدول مباريات أمم أفريقيا 2019

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مواعيد مباريات الدور الستة عشر

التاريخ المنتخبات الساعة الملعب النتيجة الجمعة 5 يوليو 2019 المغرب× بنين 6:00 مساءً استاد السلام (1 -1) (1-4) بنين ضربات الجزاء الجمعة 5 يوليو 2019 أوغندا× السنغال 9:00 مساءً استاد القاهرة الدولي (1- 0) للسنغال السبت 6 يوليو 2019 نيجيريا× الكاميرون 6:00 م استاد إسكندرية (3 -2) لنيجيريا السبت 6 يوليو 2019 مصر× جنوب أفريقيا 9:00 مساءً استاد القاهرة الدولي (0- 1) لجنوب أفريقيا الأحد 7 يوليو 2019 مدغشقر × الكونغو الديمقراطية 6:00 مساء استاد الإسكندرية (2-2) (4- 2) مدغشقر بركلات الجزاء الأحد 7 يوليو 2019 الجزائر × غينيا 9:00 مساء استاد الدفاع الجوى (3- 0) للجزائر الاثنين 8 يوليو 2019 مالى × ساحل العاج 6:00 مساء استاد السويس الجديد (1- 0) ساحل العاج الاثنين 8 يوليو 2019 غانا × تونس 9:00 مساءً استاد الإسماعيلية (1-1) (5- 4) ركلات ترجيح لتونس

المنتخبات التي ودعت البطولة بحسب المجموعات:

المجموعة الأولى: منتخب زيمبابوي

المجموعة الثانية: منتخب بوروندي

المجموعة الثالثة: منتخب كينيا – تنزانيا

المجموعة الرابعة: منتخب ناميبيا

المجموعة الخامسة: انجولا- موريتانيا

المجموعة السادسة: غينيا بيساو

نتيجة مباريات اليوم الجمعة 5 يوليو 2019

انتهت مباريات اليوم في الدور 16 من بطولة كاس الامم الافريقية، حيث صعد منتخب بنين على حساب منتخب المغرب للدور الثمانية الذي تم اقصاءه بضربات الجزاء، كما تقدم منتخب السنغال على نظيره الأوغندي بهدف نظيف:

وسيتم اللقاء فيما بعد في الدور الثمانية بين منتخب بنين والسنغال

يوم 10/ 7/ 2019

على استاد الدفاع الجوي

الساعة 6:00 مساءً

نتيجة مباريات اليوم السبت 6 يوليه 2019

مباراة نيجيريا والكاميرون انتهى الآن الشوط الآن بتقدم المنتخب الكاميروني بهدفين مقابل هدف لمنتخب نيجيريا

انتهت مباراة نيجيريا والكاميرون بفوز منتخب نيجيريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين للمنتخب الكاميروني، وودع الآن منتخب الكاميرون البطولة، ودخل منتخب نيجريا لمباريات الدور الثمانية.

كما بدأت الآن مباراة مصر وجنوب أفريقيا، ومازال التعادل السلبي بدون أهداف.

بدأ الشوط الثاني في مباراة المنتخب الفرعوني.

استطاع منتخب جنوب أفريقيا من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 85 من عمر المباراة

ودقائق وقت إضافي وتنتهي المباراة، هل سيودع المنتخب المصري البطولة في هذا الدور؟

حقا انتهت المباراة بوداع منتخب مصر البطولة وفوز منتخب الجنوب أفريقي

المنتخبات الصاعدة للدور الثمانية

منتخب بنين

منتخب السنغال

مدغشقر

الجزائر

ساحل العاج

تونس

المنتخبات التي ودعت البطولة بالدور 16

المغرب

أوغندا

الكاميرون

مصر

الكونغو الديمقراطية

غينيا

مالي

غانا

جدول مباريات الدور الثمانية

التاريخ المنتخبات الملعب التوقيت النتيجة الأربعاء 10- 7-2019 السنغال× بنين 30 يونيو 6:00 م الأربعاء 10- 7-2019 نيجيريا× جنوب أفريقيا ستاد القاهرة 9:00 م الخميس 11-7-2019 ساحل العاج × الجزائر قناة السويس الجديد 6:00 م الخميس 11-7-2019 مدغشقر× تونس ملعب الإنتاج الحربي 9:00 م

ويعقب مباريات الدور الثمانية وتحديد المنتخبات الصاعدة للدور النصف نهائي، حيث تحدد لمباريات الدور نصف النهائي يوم الأحد 14 يوليو 2019.