شجار بوغبا مع لينغارد يزيد الغموض حول مستقبله مع يونايتد

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شهدت إحدى الحصص التدريبية الخاصة بفريق مانشستر يونايتد الإنكليزي خلال جولته التحضيرية للموسم الجديد في استراليا، مشادة كلامية بين النجم الفرنسي بول بوغبا وزميله في الفريق الإنكليزي جيسي لينغارد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه توجيه لينغارد بعض الكلمات لبوغبا الذي على ما يبدو لم يتقبلها من زميله، إذ نظر نحوه بشكل سيئ، قبل أن يتدخل المدافع السويدي فيكتور لينديلوف لإنهاء الخلاف من خلال احتواء النجم الفرنسي.

من جهته قلل النجم الإنكليزي جيسي لينغارد من أهمية ما حصل، حيث قام بنشر صورة تجمعه مع بوغبا، خلال التدريبات، وذلك عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في إشارة منه على ما يبدو إلى الأمور بينهما طبيعية.

وتأتي هذا الواقعة وسط أنباء عن رغبة النجم الفرنسي بالرحيل عن النادي الإنكليزي الشمالي، في الوقت الذي أعرب فيه مينو رايولا مدير أعمال بوغبا عن أمله في التوصل الى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

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وقال رايولا في اتصال هاتفي مع اذاعة "توك سبورت" البريطانية: "لم يقم اللاعب بأي أذى. لقد أظهر احتراما وحرفية عالية في جميع المجالات".

وأضاف "يدرك النادي مشاعره منذ فترة طويلة. من المؤسف قيام بعض الاشخاص بانتقاده في غياب المعلومات الصحيحة. وقد خاب أملي لأن النادي لم يتخذ أي موقف تجاه هذا الأمر".

وتابع "نأمل ان نجد حلا مرضيا لجميع الأطراف".

وسجل بوغبا 16 هدفا الموسم المنصرم لكنه واجه مشاكل كبيرة مع مدرب مانشستر يونايتد السابق البرتغالي جوزيه مورينيو، ثم تألق في الفترة الأولى لتولي النروجي أولي غونار سولسكاير منصبه قبل ان يتراجع مستواه مجددا اواخر الموسم.

شاهد الفيديو: