شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الطائرة أمام المغرب فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، منتخب سيدات الكرة الطائرة الأول مع نظيره المغربى فى إطار ثاني لقاءاته ببطولة أفريقيا التى تستضيفها مصر بصالة أكتوبر الدولية بمشاركة 7 منتخبات. وكان منتخب سيدات الطائرة تقابل فى لقاء الافتتاح أمام السنغال مساء أمس الثلاثاء . ويقع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم 3 فرق فقط، بينما تضم المجموعة الثانية 4 منتخبات وهم الكاميرون وكينيا بوتسوانا والجزائر.

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