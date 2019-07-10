شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح بتصعيد المنتخب الأولمبى لخوض وديات الأجندة الدولية بدلاً من الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه النية داخل اتحاد الكرة لأن يخوض المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، مباريات الأجندة الدولية للفراعنة الكبار فى سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المقبلين لحين التعاقد مع مدرب جديد خلفًا لأجيرى.

وتفجرت أزمة فى اتحاد الكرة، بعد قرار إقالة المكسيكى خافيير أجيرى بسبب فترات التوقف الخاصة بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، خلال الفترة المقبلة، وتبدأ أول فترة توقف من يوم 2 حتى 10 سبتمبر، والثانية من 7 حتى 15 أكتوبر، والثالثة من 11 حتى 19 نوفمبر المقبلين، ما يعنى أن اتحاد الكرة مطالب خلال ساعات بحسم ملف المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر حتى يبدأ مهمته مع الفراعنة، ويصعب التعاقد مع مدرب جديد فى ظل استقالة المجلس مؤخرًا.

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كان هانى أبو ريدة أعلن استقالته من رئاسة الاتحاد المصرى لكرة القدم كما تقدم المجلس باستقالة جماعية، وذلك عقب خروج المنتخب الوطنى الأول من دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية التى تنظمها مصر حاليا.