شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة يكشف تفاصيل طلب الزمالك لضم أبو جبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن تفاصيل المفاوضات الجارية مع النادي الأهلي بشأن ضم إسلام محارب وهشام محمد لاعبي الفريق الأحمر على سبيل الإعارة.

وقال عامرفي تصريحات تليفزيونية ، "طلبنا هشام محمد وإسلام محارب أكثر من مرة علي سبيل الإعارة .. وأعتقد أن لدينا الأولوية، وننتظر رد الأهلي»، لافتاً إلى أن شرط منع اللاعب المعار من اللعب أمام ناديه السابق مخالف للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

Advertisements

وعن طلب الزمالك لمحمد أبو جبل حارس سموحة قال: "تفاجئت بطلب الزمالك بضم الحارس، وأوقفنا انتقال مصطفى محمد لسموحة لحين اتمام صفقة محمد ابو جبل"

وأكمل، "أبو جبل أفضل حارس مرمى في مصر، لكن الصفقة ستحتاج لدراسة، وسأناقشها مع الجهاز الفني، ولم نحدد سعره بعد".