شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواجه مستقبل طنطا اليوم استعدادًا للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب نظيره مستقبل طنطا فى المباراة الودية التى تجمع الفريقين بالجبل الأخضر معقل المقاولون اليوم الأربعاء، وذلك فى إطار استعدادات ذئاب الجبل لمواجهة النادى الأهلى فى الجولة 33 المؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام.

ويستعد المقاولون لمواجهة النادى الأهلي، فى المباراة التى تقام بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر، والمقرر لها 26 يوليو الجاري.

يذكر أن نادى المقاولون كان قد أتم إجراءات ضم عبد الرحمن فاروق ظهير أيمن الإنتاج الحربى السابق ومحمد عصام الجناح المصرى المحترف سابقا فى فنلندا، كما أنهى مسئولو الكرة بنادى المقاولون العرب إجراءات ضم محمد سالم مهاجم الداخلية ليصبح ثالث صفقات المقاولون الصيفية.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة، ويستعد ذئاب الجبل لمواجهة الأهلى فى المباراة المؤجلة من عمر الجولة 33 بالدورى العام، والمرتقب إقامتها عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية التى تختتم فى 19 يوليو المقبل.