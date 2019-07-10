طنطا يضم لاعب المقاصة لمدة موسم على سبيل الاعارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق طنطا بقيادة أيمن المزين على ضم وليد عادل لاعب مصر المقاصة لمدة موسم على سبيل الاعارة خلال جلسة جمعت اللاعب و وكيله سعد حسنى بمقر النادى بمدينة طنطا لدعم الفريق فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل . وعاد فريق طنطا إلى للدورى الممتاز، وذلك عقب تصدر المجموعة الثالثة "بحرى" بدورى القسم الثانى، وبدأ الفريق بقيادة أيمن المزين فترة الإعداد للموسم الجديد خلال الأيام الماضية بخوض التدريبات الجماعية على استاد جامعة طنطا. ونجح فريق طنطا في العودة للدوري الممتاز، وذلك عقب تصدر المجموعة الثالثة "بحري" بدوري القسم الثاني.

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