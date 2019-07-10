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منتخب رفع الأثقال البارالمبى يطير الى كازاخستان للمشاركة فى بطولة العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطير اليوم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعثة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال البارالمبى رجال وسيدات إلى كازاخستان للمشاركة فى منافسات بطولة العالم التى تنطلق خلال الفترة من 13 لـ21 يوليو الجارى بمدينة أستانا الكازاخستانية.

تضم البعثة 21  لاعبًا ولاعبة برئاسة ابراهيم امين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية وبقيادة الجهاز الفنى المكون من شعبان يحيي المدير الفنى للرجال ومحمود نبيل المدير الفنى للسيدات ومحمد عوض إدارى الفريق.

 

ويمتلك لاعبو المنتخب الوطنى لرفع الاثقال البارالمبى خبرة جيدة في رحلة التتويج بالميداليات فى البطولات الدولية والدورات الأولمبية وآخرها بطولة فزاع الدولية حيث حصل المنتخب على المركز الأول وكأس البطولة بعد حصد 15 ميدالية متنوعة" 12 ميدالية ذهبية - 2 فضية - 1 برونزية".

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