شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طارق حامد قلب الفراعنة النابض رغم الخروج من الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع طارق حامد نجم وسط الزمالك ومنتخب مصر أن يخطف قلوب الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها الحمراء والبيضاء، بعد الأداء الرجولي الذي قدمه لاعب القلعة البيضاء مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية التي ودعها الفراعنة من دور الـ 16 عقب الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف.

طارق حامد عرف دائماً برجولته على أرض الملعب والقتال على الكرة، وتألق حامد، مع الزمالك هذا الموسم، بسبب أدائه الرجولى الذى ساهم فى حصد الأبيض للقب الكونفدرالية الأفريقية فى نسختها الأخيرة، لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، حيث شارك فى 46 مباراة مع الزمالك بواقع 27 مباراة فى الدورى و14 مباراة فى الكونفدرالية و3 مباريات فى البطولة العربية ومباراة فى كأس مصر ومثلها فى السوبر المصرى السعودى، وأحرز هدفًا.

أما مع منتخب الفراعنة فانضم طارق حامد إلى الفراعنة في 7 مارس 2013، ليشارك في 38 مباراة دولية، ربما لم يسجل فيها أو يصنع أي أهداف لكنه قاتل بشرف لحماية المنتخب الوطني من هجمات الخصوم، ليستحق الاشادات الواسعة التي تلقاها من الجماهير رغم الخسارة والخروج من الكان.

عدسة الخليج 365، التقطت صوراً لنجم وسط الفراعنة من الظهور الأخير في كان 2019 أمام جنوب أفريقيا:



طارق حامد في كرة مشتركة



طارق حامد لاعب وسط الفراعنة

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طارق حامد من مباراة مصر وجنوب افريقيا



طارق حامد يحي الجماهير



طارق حامد يؤدي السلام الوطني



طارق حامد



طارق