شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. صالح جمعة برفقة أزارو فى "جولة" بمعسكر أسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر صالح جمعة صانع العاب فريق الأهلى صورة له برفقة المغربى وليد أزارو خلال تواجدهم بمعسكر الفريق الاحمر المتواجد حاليا فى أسبانيا أستعدادا لاسئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز أمام المقاولون العرب والزمالك .

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر "فيس بوك" صورًا من جولة حرة قام بها لاعبو الفريق ، الثلاثاء، بمدينة إليكانتى الإسبانية على هامش معسكر الأهلى المقام حاليًا فى إسبانيا.

كان الأهلى قد حقق فوزًا كبيرًا بتسعة أهداف نظيفة على فريق سوكر سمارت أحد أندية الدرجة الثالثة فى إسبانيا فيما سيلعب الأهلى بعد غد، الخميس، ثانى وديات المعسكر أمام فريق «نيوبورت كاونتي» الذى يلعب فى دورى القسم الثانى الإنجليزى على ملعب بيناتار أرينا بمدينة سان بيدرو الذى يبعد عن فندق إقامة الأهلى حوالى 30 دقيقة.

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