كسر الاحتكار أبرزهم.. شوبير يكشف 7 مكاسب من أمم إفريقيا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عدد أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المستقيل، مكاسب بطولة أمم إفريقيا 2019، مؤكدًا أن الدولة قبلت التحدي بتنظيم المسابقة في وقت قصير وتم إنجاز المهمة على أجمل ما يكون.

وقال شوبير، عبر برنامجه على "أون سبورت" مساء الثلاثاء: "يجب الاعتراف بأن الجميع حزين من توديع مصر لأمم إفريقيا، لا يختلف اثنان على ذلك، لكن على الجانب الآخر حققنا عدة مكاسب".

وودع منتخب مصر أمم إفريقيا مبكرًا بعد الهزيمة من جنوب إفريقيا في ستاد القاهرة بدور الـ16، لكن شوبير أكد: "بعيدًا عن الجانب الفني، مصر حققت نجاحات كبيرة لا بد أن نتمسك بها ونحافظ عليها".

وجاءت تلك المكاسب التي عددها شوبير كالتالي:

- إعطاء رسالة للعالم كله بكفاءة تنظيم الحدث، الصحافة العالمية تحدثت عن التنظيم الرائع للبطولة، وأصبح هناك ثقة غير محدودة وأمن وأمان، وهو ما يجذب السياحة ورؤساء الدول مثل رئيس مدغشقر إلى مصر.

- ارتفاع كفاءة البنية التحتية، كانت أرضية الملاعب سيئة قبل 7 أشهر لكنها أصبحت ممتازة حاليا، وهو ما يمنحنا القدرة على استضافة أي بطولة خلال الفترة المقبل، مثل السوبر الأوروبي أو نهائيات كأس العالم.

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- وفود نجوم من جميع أنحاء العالم بأعداد مهولة إلى مصر وهو ما يؤدي إلى تنشيط السياحة، حيث حضر خلال الفترة الماضية كل من سيرجيو راموس وكريم بنزيما والحارس كيلور نافاس، نجوم ريال مدريد الإسباني.

- قضينا على الاحتكار بإطلاق قناة "تايم سبورتس"، التي حققت أكبر نجاح في أقل وقت بوجود أساطير مثل جوزيه مورينيو ولويس فيجو وصامويل إيتو والحاج ضيوف، بجانب علي سعيد الكعبي وفهد العتيبي كمعلقين.

- إطلاق بطاقة المشجع "FAN ID" التي تسهل على المشجعين دخول الملاعب لحضور المباريات، وعاد الجمهور إلى المدرجات بكثافة كبيرة.

- ظهور كوادر شابة في تلك البطولة ولا بد من الحفاظ عليهم لأنهم أمل المستقبل، مصر تهتم بالشباب في السنوات الأخيرة، وهو ما يعود بالنجاح على البلاد.

- قدمنا رسالة أمنية عظيمة من خلال هذه البطولة بالانضباط والهدوء في الملاعب والتعامل باحترام بين قوات الأمن والمشجعين.