مجدي عبدالغني يوضح إمكانية ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رد مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على إمكانية ترشحه للانتخابات المقبلة للجبلاية، بعد تقديم استقالته بسبب توديع المنتخب لكأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر.

الجمعية العمومية الجديدة لن تنعقد قبل ثلاثة أشهر، على أن تكون انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم تكميلية لمدة سنة واحدة، وبعدها تُجرى انتخابات جديدة في 2020.

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وقال عبدالغني لقناة "العربية" عن إمكانية ترشحه بعد استقالته: "حياتي هي كرة القدم وأفنيت عمري في كرة القدم، لدي وسام الجمهورية عن طريق اللعب لمنتخب مصر وإدارة كرة القدم".

وأضاف: "فزت كعضو في مجلس إدارة اتحاد الكرة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 3 مرات أعوام 2006، 2008 و2010، ولدي خبرات متراكمة لا يستطيع أحد إنكارها على الإطلاق".

وأتم نجم الأهلي السابق موجهًا حديثه لمذيع القناة السعودية: "لكل حدث حديث، لكني لا أستطيع البعد عن كرة القدم أو اعتزال العمل العام، مثلما أنت أيضا لا يمكنك البعد عن الفضائيات".