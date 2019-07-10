مدرب تونس: من الصعب توقع الفائز بأمم أفريقيا 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد الآن جيريس المديرالفنى لمنتخب تونس، أن مستويات المنتخبات المتواجدة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 متقاربة، لذلك من الصعب توقع الفائز بالبطولة هذا العام.

ويواجه منتخب تونس، نظيره مدغشقر مساء الخميس المقبل، على ملعب السلام بالقاهرة، بمباراة ضمن منافسات الدور ربع النهائي بكأس الأمم الأفريقية.

وقال جريس في تصريحات قبل مواجهة مدغشقر، أنه تمكن من الاستفادة من معسكر الإسماعيلية، لتحقيق هدف الاستمرار فى البطولة والمنافسة على اللقب.

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وأضاف، أن التواجد في مدينة ساحلية، منح منتخب تونس الكثير من التركيز خلال التدريبات، ليتمكن في النهاية من عبور غانا بدور الـ 16.

وأشار إلى أنه لا يعتمد على اللعب البدني، ونبحث عن أفضل طريقة هجومية باستمرار لتحقيق نتائج إيجابية.

وأتم تصريحاته:" أداء منتخب تونس لم يكن مقنعا خلال الدور الأول، وبعد ذلك عدل الأخطاء واستطاع التأهل على حساب غانا".