مدرب السنغال: ماني الأقرب لحصد جائزة الأفضل في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، أن لاعبه ساديو ماني، يعد الأقرب حاليًا للتتويج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019.

وأشار سيسيه في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، الثلاثاء، إلى أن ماني لا يفكر في الجائزة، لافتًا إلى أن اللاعب يرغب في قيادة فريقه إلى تحقيق إنجاز قاري.

وقال مدرب السنغال: "بعدما ودع محمد صلاح وحكيم زياش كأس أمم أفريقيا مع مصر والمغرب، فبالتأكيد ساديو ماني هو الأقرب للفوز بالأفضل أفريقيًا".

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وأكمل: "ساديو ماني لا يفكر في الكرة الذهبية حاليًا، كل ما يهمه هو استكمال القتال من أجل الفريق، ومن أجل تحسين أداءه بشكل مستمر معنا".

وأضاف: "تحدثت مع ماني، وأتحدث دومًا، كلماتي له كانت واضحة، وهي أن يعطي أقصى ما يمتلك للفريق، والفريق سوف يمنحه كل ما يريد".

وأوضح: "ماني يضع رأسه على كتفيه دومًا -يقصد يقاتل من أجل الفريق- ومن يدرك ذلك سيعرف ما أتحدث عنه وما يقدمه للسنغال".

واختتم: "ماني ليس لاعبًا غبيًا لكي يفكر في نفسه فقط، إنه فتى ذكي ومحترم، ودائمًا ما يكون سهل أن تقود من يتمتعون بهذه الصفات من أجل تحقيق الأهداف".