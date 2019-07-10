منتخب تونس يبدأ الاستعداد لمواجهة مدغشقر بربع نهائي أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خاض لاعبو المنتخب التونسى مرانهم، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب فندق الإقامة استعدادا لخوض مواجهة منتخب مدغشقر مساء الخميس، على ملعب السلام بالقاهرة.

ويواجه نسور قرطاج، منتخب مدغشقر ، في لقاء شمن منافسات دور الـ 8 لبطولة الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر حتي 19 يوليو القادم.

وقاد آلان جريس، المدير الفنى للمنتخب التونسى، المران حيث قسم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الاساسيين الذين خاضوا لقاء منتخب غانا أمس حيث خاضوا مران خفيف لفك العضلات، أما المجموعة الثانيه فخاضت مران قوي.

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب تونس الإسماعيلية مساء اليوم فى طريقها إلى القاهرة للمبيت قبل مواجهة مدغشقر في ربع نهائي كان 2019.